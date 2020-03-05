05.03.2020, 08:30
В Ласнамяэ в пожаре погиб мужчина
4 марта в 19:19 в Центр тревоги поступило сообщение о дыме в коридоре многоквартирного дома на улице Палласти в столичном районе Ласнамяэ.
4 марта в 19:19 в Центр тревоги поступило сообщение о дыме в коридоре многоквартирного дома на улице Палласти в столичном районе Ласнамяэ.
По прибытии на место спасатели обнаружили задымленную квартиру, но открытого пламени не было.
На полу квартиры было обнаружено тело мужчины, чью личность пока установить не удалось. Прибывшие на место медики оказали первую помощь 70-летнему мужчине, проживающему в доме.
Причины возгорания выясняются.
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