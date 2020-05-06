В Ласнамяэ в озере утонул человек

По прибытии на место дайверы погрузились под воду в том месте, где мужчину видели последний раз, и достали ег она поверхность. К сожалению, медикам не удалось его спасти.

Спасательный департамент отмечает, что свою роль в смерти мужчины сыграл алкоголь.