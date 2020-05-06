В Ласнамяэ в озере утонул человек

Во вторник в 16:39 спасателям поступило сообщение о том, что в озере Тоома в Таллинне утонул человек. Мужчина пошел купаться и не вернулся. Спасатели достали его из воды и доставили в больницу, где он, к сожалению, скончался.
По прибытии на место дайверы погрузились под воду в том месте, где мужчину видели последний раз, и достали ег она поверхность. К сожалению, медикам не удалось его спасти.
Спасательный департамент отмечает, что свою роль в смерти мужчины сыграл алкоголь.
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