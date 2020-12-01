В Ласнамяэ в автобусе одна женщина напала на другую

В маршрутном автобусе пока не установленная женщина напала на 41-летнюю женщину.

Более точные обстоятельства случившегося устанавливаются.

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