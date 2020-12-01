01.12.2020, 12:44

В Ласнамяэ в автобусе одна женщина напала на другую

 (12)
EST 6
Pikakari-Balti jaam. Buss nr 59
Foto on illustratiivne.Foto: Karin Kaljuläte

30 ноября в полицию сообщили о происшествии в Ласнамяэ.

В маршрутном автобусе пока не установленная женщина напала на 41-летнюю женщину.

Более точные обстоятельства случившегося устанавливаются.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: