25.06.2020, 18:27

В Ласнамяэ ударили ножом молодого человека

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Pussitamine
PussitamineFoto: Anni Õnneleid

23 июня в столичном районе Ласнамяэ на улице Раадику 28-летний молодой мужчина получил удар ножом, у него также отобрали кошелёк.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Скорая помощь оказала мужчине первую медицинскую помощь. Его раны опасности для жизни не представляют.

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