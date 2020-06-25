В Ласнамяэ ударили ножом молодого человека

23 июня в столичном районе Ласнамяэ на улице Раадику 28-летний молодой мужчина получил удар ножом, у него также отобрали кошелёк.
Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Скорая помощь оказала мужчине первую медицинскую помощь. Его раны опасности для жизни не представляют.
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