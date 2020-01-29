29.01.2020, 07:08

В Ласнамяэ у автобуса лопнуло колесо: стоявшая на остановке женщина попала в больницу


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Tallinna Kiirabi peahoone avamine ja tutvustus
Foto: Ilmar Saabas

Накануне в результате инцидента с участием городского автобуса в столичном районе Ласнамяэ пострадала 60-летняя женщина.

По данным МВД, инцидент случился в 8:17 на автобусной остановке "Вирби". Сообщается, что у автобуса лопнуло колесо, в результате чего разбились стекла остановочного павильона и по неизвестным причинам упала находившаяся здесь же 60-летняя женщина, пишет rus.err.ee.

Пострадавшую доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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