В Ласнамяэ у автобуса лопнуло колесо: стоявшая на остановке женщина попала в больницу

По данным МВД, инцидент случился в 8:17 на автобусной остановке "Вирби". Сообщается, что у автобуса лопнуло колесо, в результате чего разбились стекла остановочного павильона и по неизвестным причинам упала находившаяся здесь же 60-летняя женщина, пишет rus.err.ee.

Пострадавшую доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.