29.01.2020, 07:08
В Ласнамяэ у автобуса лопнуло колесо: стоявшая на остановке женщина попала в больницу(10)
Накануне в результате инцидента с участием городского автобуса в столичном районе Ласнамяэ пострадала 60-летняя женщина.
Накануне в результате инцидента с участием городского автобуса в столичном районе Ласнамяэ пострадала 60-летняя женщина.
По данным МВД, инцидент случился в 8:17 на автобусной остановке "Вирби". Сообщается, что у автобуса лопнуло колесо, в результате чего разбились стекла остановочного павильона и по неизвестным причинам упала находившаяся здесь же 60-летняя женщина, пишет rus.err.ee.
Пострадавшую доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Что убило протоиерея Всеволода Чаплина: предварительная причина
Не выбрасывайте лотки из-под яиц: они могут очень пригодиться
Туктамышева: трудно быть с богатым мужчиной
Глава КНР раскрыл пугающий факт о коронавирусе