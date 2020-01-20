В Ласнамяэ трое неизвестных ограбили мужчину на 4000 евро

В пятницу, 17 января, полиции сообщили об ограблении на улице Паэпарги в столичном районе Ласнамяэ.
Трое мужчин, личность которых пока не установлена, напали на 40-летнего мужчину, причинив ему телесные повреждения.
У потерпевшего отняли сумку с документами, золотой кулон, наличные, мобильный телефон, ключи от автомобиля и квартиры.
Ущерб оценивается в 4070 евро.
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