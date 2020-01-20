В Ласнамяэ трое неизвестных ограбили мужчину на 4000 евро

Трое мужчин, личность которых пока не установлена, напали на 40-летнего мужчину, причинив ему телесные повреждения.

У потерпевшего отняли сумку с документами, золотой кулон, наличные, мобильный телефон, ключи от автомобиля и квартиры.

Ущерб оценивается в 4070 евро.