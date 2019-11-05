В Ласнамяэ строитель разбился насмерть

Во вторник утром во время строительных работ в районе Ласнамяэ строитель скончался в результате падения с с подъемника.
Полиции поступил вызов во вторник в 9:15 на улицу Юмера в Таллинне, где 31-летний мужчина на строй площадке упал с подъемника с высоты шестого этажа.
Мужчина скончался от полученных травм на месте.
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