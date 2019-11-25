25.11.2019, 17:37

В Ласнамяэ стрельбой из пистолета молодой мужчина напугал жителей


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Funwithgun-20
Foto on illustreerivFoto: Ilmar Saabas

Полиция сообщила об инциденте, случившемся в воскресенье в Ласнамяэ, где мужчина напугал стартовым пистолетом местных жителей.

Как сообщает полиция, 24 ноября 28-летний молодой человек выстрелил из стартового пистолета в сторону окон одной из квартир по улице Юмера.

Находившиеся в квартире люди были напуганы. Полицейские задержали подозреваемого.

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