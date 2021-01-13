В Ласнамяэ столкнулись две легковушки: один человек в больнице

Как сообщает полиция, в 11:25 возле автобусной остановки Kuuli в Таллинне автомобиль Audi A4 врезался в автомобиль Škoda Scala, а после этого в фонарь.

В результате аварии пострадал пассажир Audi. Спасатели помогли ему выбраться из машины, а прибывшие на место медики доставили его в больницу.

Точные обстоятельства аварии выясняются.