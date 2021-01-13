13.01.2021, 15:10

В Ласнамяэ столкнулись две легковушки: один человек в больнице

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Politseipildid
Foto on illustreerivFoto: Andres Putting

Сегодня в первой половине дня в столичном районе Ласнамяэ произошла авария с участием двух машин.

Как сообщает полиция, в 11:25 возле автобусной остановки Kuuli в Таллинне автомобиль Audi A4 врезался в автомобиль Škoda Scala, а после этого в фонарь.

В результате аварии пострадал пассажир Audi. Спасатели помогли ему выбраться из машины, а прибывшие на место медики доставили его в больницу.

Точные обстоятельства аварии выясняются.

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