В Ласнамяэ столкнулись две легковушки: один человек в больнице

Сегодня в первой половине дня в столичном районе Ласнамяэ произошла авария с участием двух машин.
Как сообщает полиция, в 11:25 возле автобусной остановки Kuuli в Таллинне автомобиль Audi A4 врезался в автомобиль Škoda Scala, а после этого в фонарь.
В результате аварии пострадал пассажир Audi. Спасатели помогли ему выбраться из машины, а прибывшие на место медики доставили его в больницу.
Точные обстоятельства аварии выясняются.
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