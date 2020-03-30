30.03.2020, 19:32

В Ласнамяэ совместное распитие спиртного закончилось поножовщиной

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Pussitamine
Foto: Anni Õnneleid

В воскресенье в одной из квартир дома на улице Юмера в столичном районе Ласнамяэ случилась поножовщина.

Как сообщила полиция, 41-летний мужчина в ходе совместного употребления алкоголя напал с ножом на своего знакомого 45-летнего мужчину.

Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу. Полиция задержала 41-летнего мужчину в качестве подозреваемого.

Все обстоятельства произошедшего выяснит следствие.

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