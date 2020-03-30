В Ласнамяэ совместное распитие спиртного закончилось поножовщиной

В воскресенье в одной из квартир дома на улице Юмера в столичном районе Ласнамяэ случилась поножовщина.
Как сообщила полиция, 41-летний мужчина в ходе совместного употребления алкоголя напал с ножом на своего знакомого 45-летнего мужчину.
Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу. Полиция задержала 41-летнего мужчину в качестве подозреваемого.
Все обстоятельства произошедшего выяснит следствие.
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