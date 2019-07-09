09.07.2019, 19:40

В Ласнамяэ с ножом в руках разгуливал мужчина

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rus.delfi.ee
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В Ласнамяэ с ножом в руках разгуливал мужчина
Facebook

Во вторник днем в Ласнамяэ, по улице Тяхесаю был замечен мужчина с ножом в руках. Рядом с ним на велосипеде проезжала девушка.

Полиции о потенциально опасном мужчине сообщили в 15.30. Выехавший на место патруль не обнаружил ни мужчины, ни девушки.

На страничке Katerini Ateljee в Facebook тоже написано о разгуливавшем с ножом мужчине, поблизости от которого на красном велосипеде катался 9-12-летний ребенок.

Полиция просит всех, у кого есть информация о случившемся, позвонить по телефону 112.

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