В Ласнамяэ пьяный угрожал предметом, похожим на огнестрельное оружие

Täna pärast kella 15 saime Tallinnast Lasnamäelt teate, et joobes mees ähvardas Vikerlase tänaval teist inimest relvaga. Pidasime mehe kinni ja tuvastasime, et tal on kaasas revolvrikujuline stardipüstol. Toimetasime mehe jaoskonda ja algatasime kriminaalmenetluse. #PõhjaP