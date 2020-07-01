В Ласнамяэ пьяный угрожал предметом, похожим на огнестрельное оружие

В среду, 1 июля, полиция сообщила, что в столичном районе Ласнамяэ пьяный мужчина угрожал другому человеку оружием. Стражи порядка задержали дебошира и выяснили, что у него был стартовый пистолет, похожий на револьвер, пишет rus.err.
Инцидент произошел около 15:00 на улице Викерлазе, сообщает полиция в социальных сетях.
Пьяный мужчина, у которого был стартовый пистолет, был доставлен в полицейский участок. Заведено уголовное дело.
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