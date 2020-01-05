05.01.2020, 08:40

В Ласнамяэ пьяный мужчина пострадал при выходе из трамвая

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Õnnetus Majaka tänaval
Pilt on antud loole illustreeriv!Foto: Oliver Tsupsman

В субботу поздно вечером произошел несчастный случай в Таллинне на улице Маяка, где пьяный мужчина неосторожно выходил из трамвая.

По сообщению Департамента полиции и погранохраны, инцидент произошел в 23:31. По первоначальным данным, 49-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения выходил из задней двери трамвая и упал между трамваем и краем тротуара. Трамвай начал движение, и пешехода протащило рядом с трамваем примерно 11 метров.

Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Более точные обстоятельства случившегося выясняются.

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