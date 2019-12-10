10.12.2019, 14:21
В Ласнамяэ пьяный мужчина напал на пьяную женщину
Вчера в Ласнамяэ произошло сразу два инцидента, в ходе которых было применено насилие.
Вчера в Ласнамяэ произошло сразу два инцидента, в ходе которых было применено насилие.
Так, 9 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Муху 29-летний мужчина напал на знакомую 30-летнюю женщину. Обе стороны находились в состоянии алкогольного опьянения. Прибывшие на место медики доставили женщину в больницу.
Также 9 декабря в полицию поступило сообщение о то, что 71-летний мужчина на улице Махтра ударил 39-летнего мужчину, причинив ему физическую боль и нанеся травмы.
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