В Ласнамяэ пьяный мужчина напал на пьяную женщину

Так, 9 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Муху 29-летний мужчина напал на знакомую 30-летнюю женщину. Обе стороны находились в состоянии алкогольного опьянения. Прибывшие на место медики доставили женщину в больницу.

Также 9 декабря в полицию поступило сообщение о то, что 71-летний мужчина на улице Махтра ударил 39-летнего мужчину, причинив ему физическую боль и нанеся травмы.