В Ласнамяэ пропала 69-летняя женщина: из-за проблем со здоровьем она может быть в беде

Рост Майе — 160 см, она была одета в темно-серую куртку с капюшоном, черные спортивные штаны, черные высокие ботинки, на голове красный платок с цветочным узором на голове, пишет rus.err.ee.

Известно, что у женщины нет с собой телефона, и без посторонней помощи из-за проблем со здоровьем она может попасть в беду.

К полуночи полиция проверила все места, где женщина могла бы находиться, но найти ее пока так и не удалось.

Всех, кто видел изображенную на фотографии женщину, полиция просит немедленно сообщить об этом по телефону 112.