В Ласнамяэ пропала 69-летняя женщина: из-за проблем со здоровьем она может быть в беде
Поздно вечером 2 декабря к полиции обратилась обеспокоенная женщина, сообщившая, что ей неизвестно местонахождение ее матери, 69-летней Майе, последний контакт с которой был 2 декабря днем, когда та находилась в Ласнамяэ.
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