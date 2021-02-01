В Ласнамяэ произошла поножовщина, пострадавший - в тяжелом состоянии

Как сообщила полиция, инцидент произошел 31 января в Ласнамяэ на улице Маяка.

В ходе завязавшейся потасовки 21-летний мужчина ударил ножом 35-летнего мужчину.

Скорая помощь доставила пострадавшего в тяжелом состоянии в больницу.

Полицейские задержали второго участника конфликта.

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