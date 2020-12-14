В Ласнамяэ пожилой водитель попал в аварию

Вчер в столичном районе Ласнамяэ произошла авария, в которой пострадал пожилой водитель.
В воскресенье в 11:41 центр тревоги получил сообщение о том, что на улице Паэ в Таллинне легковой автомобиль Peugeot 206 под управлением 83-летнего мужчины переехал через островок безопасности и встречную полосу.
Водителя доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.
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