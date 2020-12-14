14.12.2020, 07:16

В Ласнамяэ пожилой водитель попал в аварию

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Avarii Endla tänaval 21.09.2020
Pilt on illustratiivne.Foto: Jaanus Lensment

Вчер в столичном районе Ласнамяэ произошла авария, в которой пострадал пожилой водитель.

В воскресенье в 11:41 центр тревоги получил сообщение о том, что на улице Паэ в Таллинне легковой автомобиль Peugeot 206 под управлением 83-летнего мужчины переехал через островок безопасности и встречную полосу.

Водителя доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

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