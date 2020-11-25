25.11.2020, 14:17
В Ласнамяэ повздорили два водителя: мужчина ударил женщину кулаком в лицо
24 ноября в полицию сообщили о конфликте между двумя водителями в Ласнамяэ.
24 ноября в полицию сообщили о конфликте между двумя водителями в Ласнамяэ.
На Мустакиви теэ возник конфликт между двумя водителями автомобилей, в ходе которого 40-летний мужчина ударил кулаком в лицо второго водителя, 53-летнюю женщину.
Более точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе делопроизводства.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Многие не заболевают на КОВИД вообще: иммунолог назвал причину
Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с телами 6 человек
Последние слова умирающего от коронавируса медика
Три новых симптома коронавируса: запомните их немедленно