25.11.2020, 14:17

В Ласнамяэ повздорили два водителя: мужчина ударил женщину кулаком в лицо

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фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

24 ноября в полицию сообщили о конфликте между двумя водителями в Ласнамяэ.

На Мустакиви теэ возник конфликт между двумя водителями автомобилей, в ходе которого 40-летний мужчина ударил кулаком в лицо второго водителя, 53-летнюю женщину.

Более точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе делопроизводства.

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