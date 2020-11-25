В Ласнамяэ повздорили два водителя: мужчина ударил женщину кулаком в лицо

24 ноября в полицию сообщили о конфликте между двумя водителями в Ласнамяэ.
На Мустакиви теэ возник конфликт между двумя водителями автомобилей, в ходе которого 40-летний мужчина ударил кулаком в лицо второго водителя, 53-летнюю женщину.
Более точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе делопроизводства.
Жительница села Шурь рассказала, как нашла труп ребёнка
Синоптик открыл правду о том, какой будет зима в этом году
Молниеносная реакция Медведева на скандальное видео с Дзюбой
Красивая женщина: как выглядит возлюбленная доктора Мясникова