15.09.2019, 09:10

В Ласнамяэ попал под машину 6-летний мальчик


rus.delfi.ee
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Politseipildid
PolitseipildidFoto: Andres Putting

В субботу, 14 сентября, произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Паэ, 43.

28-летний мужчина на автомобиле Toyota Avensis совершил поворот налево с улицы Паэ на ведущую к дому дорогу. Водитель ехал прямо в сторону дома по адресу Паэ, 41, когда из-за припаркованного автомобиля выбежал на дорогу шестилетний мальчик и произошло столкновение.

Пешехода доставили в Таллиннскую детскую больницу.

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