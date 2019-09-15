15.09.2019, 09:10
В Ласнамяэ попал под машину 6-летний мальчик
В субботу, 14 сентября, произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Паэ, 43.
В субботу, 14 сентября, произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Паэ, 43.
28-летний мужчина на автомобиле Toyota Avensis совершил поворот налево с улицы Паэ на ведущую к дому дорогу. Водитель ехал прямо в сторону дома по адресу Паэ, 41, когда из-за припаркованного автомобиля выбежал на дорогу шестилетний мальчик и произошло столкновение.
Пешехода доставили в Таллиннскую детскую больницу.
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