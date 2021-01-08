В Ласнамяэ полиции пришлось разнимать драку соседок-пенсионерок

В четверг стражам порядка пришлось вмешаться в яростную ссору двух пожилых соседок в Ласнамяэ, сообщила Пыхьяская префектура Департамента полиции и погранохраны.
7 января столичной полиции сообщили о конфликте, который произошел на улице Паасику в Ласнамяэ.
В результате ссоры две немолодые женщины-соседки (68 и 83 лет) причинили друг другу телесные повреждения.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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