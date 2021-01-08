08.01.2021, 18:57

В Ласнамяэ полиции пришлось разнимать драку соседок-пенсионерок

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В Ласнамяэ полиции пришлось разнимать драку соседок-пенсионерок
Foto: Eero Vabamägi

В четверг стражам порядка пришлось вмешаться в яростную ссору двух пожилых соседок в Ласнамяэ, сообщила Пыхьяская префектура Департамента полиции и погранохраны.

7 января столичной полиции сообщили о конфликте, который произошел на улице Паасику в Ласнамяэ.

В результате ссоры две немолодые женщины-соседки (68 и 83 лет) причинили друг другу телесные повреждения.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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