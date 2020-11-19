В Ласнамяэ погиб пешеход, переходивший дорогу в неположенном месте

По предварительным данным, автомобиль Toyota Corolla, за рулем которого был трезвый 62-летний мужчина, ехал по улице Раадику на направлении Мустакиви теэ, когда на дорогу неожиданно выбежал мужчина в темной одежде. Водителю не удалось избежать наезда на пешехода.

„С наступлением темного времени года каждой осенью мы видим ДТП, которых можно было избежать. Надо задумываться, стоит ли рисковать своей жизнью, решая перейти дорогу в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора. Иллюзия, что этим можно выиграть время, берет верх над разумом, и люди бегут через дорогу, не задумываясь, что на кону их жизнь, — сказала патрульный полицейский Ида-Харьюского отделения полиции Теэле Юксаэг. — И в это время года пешеходы обязательно должны делать себя заметными на дороге, тем более, что кроме темноты сейчас обзор могут ухудшать еще дождь и туман".

„Пешехода или велосипедиста, который сделал себя заметным с помощью светоотражателя, светоотражательного жилета или фонарика, водитель видит в темноте уже с расстояния в 150 метров, что дает водителю достаточно времени, чтобы затормозить. Но если светоотражателя нет и если пешеход выходит на дорогу неожиданно, в непредусмотренном для этого месте, на узкой улице из-за припаркованных машин, то водителю не удастся ничего сделать", — сказала Юксаэг.

В этом году произошло 240 ДТП с участием пешеходов, погибло 13 человек и пострадало 236 человек.

Помните:

· Без светоотражателя, светоотражательного жилета или источника света пешеход в темное время суток остается водителям практически незаметен.

· Такого пешехода или велосипедиста водитель заметит всего на расстоянии 30 метров.

· Если в таких условиях произойдет наезд на пешехода и в это время скорость автомобиля более 60 км/ч, то вероятность того, что пешеход погибнет, составляет 90%.

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