17.07.2019, 09:18

В Ласнамяэ подожгли заброшенное здание


rus.delfi.ee
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Võrumaal põleb kalakasvatus.
Foto on illustratiivneFoto: Argo Ingver

Вчера вечером в Ласнамяэ подожгли заброшенное здание.

16 июля в 18:38 Центр тревоги получил сообщение о пожаре на Ляэнемере теэ в столичном районе Ласнамяэ, где горело заброшенное здание.

Спасатели ликвидировало возгорание в 18:49.

Причиной пожара стал поджог.

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