17.07.2019, 09:18
В Ласнамяэ подожгли заброшенное здание
Вчера вечером в Ласнамяэ подожгли заброшенное здание.
Вчера вечером в Ласнамяэ подожгли заброшенное здание.
16 июля в 18:38 Центр тревоги получил сообщение о пожаре на Ляэнемере теэ в столичном районе Ласнамяэ, где горело заброшенное здание.
Спасатели ликвидировало возгорание в 18:49.
Причиной пожара стал поджог.
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