В Ласнамяэ подожгли заброшенное здание

16 июля в 18:38 Центр тревоги получил сообщение о пожаре на Ляэнемере теэ в столичном районе Ласнамяэ, где горело заброшенное здание.

Спасатели ликвидировало возгорание в 18:49.

Причиной пожара стал поджог.