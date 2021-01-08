08.01.2021, 11:30
В Ласнамяэ ночью загорелся автомобиль
8 января в 00:47 Центр тревоги получил сообщение, что в Ласнамяэ на Тяхесаю теэ на парковке открытым пламенем горит автомобиль.
8 января в 00:47 Центр тревоги получил сообщение, что в Ласнамяэ на Тяхесаю теэ на парковке открытым пламенем горит автомобиль.
Прибывшие на место спасатели локализовали пожар в 1:02.
При пожаре был поврежден также припаркованный рядом с горевшей машиной автомобиль.
Причина возникновения пожара пока неизвестна.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
В Турции убили Лоту Гули
Новая информация о смерти молодой пациентки с Covid-19 в Лиепае
Кому не грозит тяжелая форма COVID-19, рассказал вирусолог
3 неисправности, при которых машину пора продавать