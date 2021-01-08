08.01.2021, 11:30

В Ласнамяэ ночью загорелся автомобиль


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Tulekahju Kuru tänaval
Foto on illustratiivne.Foto: Anni Õnneleid

8 января в 00:47 Центр тревоги получил сообщение, что в Ласнамяэ на Тяхесаю теэ на парковке открытым пламенем горит автомобиль.

Прибывшие на место спасатели локализовали пожар в 1:02.

При пожаре был поврежден также припаркованный рядом с горевшей машиной автомобиль.

Причина возникновения пожара пока неизвестна.

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