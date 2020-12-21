В Ласнамяэ неизвестные напали на мужчину

В пятницу, 18 декабря, в полицию сообщили о происшествии в Ласнамяэ.
До сих пор не установленные лица напали на 45-летнего мужчину.
Пострадавшего доставили в больницу.
Более точные обстоятельства случившегося выясняются.
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