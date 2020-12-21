21.12.2020, 14:30
В Ласнамяэ неизвестные напали на мужчину
В пятницу, 18 декабря, в полицию сообщили о происшествии в Ласнамяэ.
В пятницу, 18 декабря, в полицию сообщили о происшествии в Ласнамяэ.
До сих пор не установленные лица напали на 45-летнего мужчину.
Пострадавшего доставили в больницу.
Более точные обстоятельства случившегося выясняются.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Харьков уходит в траур
Хохфильцен-2020. Экхофф сделала золотой дубль, Джима в топ-25
72-летнюю Ирину Винер не узнать: так она изменилась
В Великобритании обнаружили на 70% более заразный новый штамм КВИ