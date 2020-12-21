В Ласнамяэ неизвестные напали на мужчину

До сих пор не установленные лица напали на 45-летнего мужчину.

Пострадавшего доставили в больницу.

Более точные обстоятельства случившегося выясняются.

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