21.12.2020, 14:30

В Ласнамяэ неизвестные напали на мужчину


EST
Kisma-1-10
Foto on illustratiivne.Foto: Ilmar Saabas

В пятницу, 18 декабря, в полицию сообщили о происшествии в Ласнамяэ.

До сих пор не установленные лица напали на 45-летнего мужчину.

Пострадавшего доставили в больницу.

Более точные обстоятельства случившегося выясняются.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: