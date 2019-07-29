В Ласнамяэ наркоман ударил стеклянной бутылкой мужчину

Вчера в Ласнамяэ мужчина в состоянии наркотического опьянения ударил бутылкой другого мужчину.
28 июля в полицию поступило сообщение о том, что на Петербургском шоссе в Ласнамяэ 31-летний мужчина ударил стеклянной бутылкой 42-летнего мужчину.
Прибывшие на место медики доставили пострадавшего в больницу.
Нападавший был задержан и доставлен в участок.
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