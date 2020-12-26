В Ласнамяэ на пешеходном переходе сбили женщину

25 декабря в 21:23 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Кивила, 13.
По первоначальным данным, автомобиль Toyota Auris, которым управлял 67-летний мужчина, наехал на пересекавшую проезжую часть по пешеходному переходу 40-летнюю женщину. Пешехода доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу на осмотр.
В тот же день на дороге пострадал еще один пешеход. В 16:47 произошло ДТП в Вильянди у дома по адресу Якобсони, 3, где 43-летний мужчина на автомобиле Ford Galaxy совершал поворот налево на регулируемом светофором перекрестке и наехал на пересекавшую проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый свет 61-летнюю женщину. Пешехода доставили в Вильяндискую больницу на осмотр.
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