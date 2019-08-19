В Ласнамяэ на перекрестке грузовик сбил девушку. Водитель ехал на красный свет

В 14.32 на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Поска грузовой автомобиль Mercedes-Benz Actros, за рулем которого находился 53-летний мужчина, сбил пересекавшую проезжую часть 23-летнюю девушку.

Пешеход доставлен в больницу. По предварительным данным, водитель ехал на запрещающий сигнал светофора.