19.08.2019, 08:40
В Ласнамяэ на перекрестке грузовик сбил девушку. Водитель ехал на красный свет(8)
В воскресенье днем полиции сообщили о ДТП в таллиннском районе Ласнамяэ, в результате которого пострадала женщина-пешеход.
В воскресенье днем полиции сообщили о ДТП в таллиннском районе Ласнамяэ, в результате которого пострадала женщина-пешеход.
В 14.32 на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Поска грузовой автомобиль Mercedes-Benz Actros, за рулем которого находился 53-летний мужчина, сбил пересекавшую проезжую часть 23-летнюю девушку.
Пешеход доставлен в больницу. По предварительным данным, водитель ехал на запрещающий сигнал светофора.
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