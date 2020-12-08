В Ласнамяэ мужчина выпал из BMW. Или его выкинули

В понедельник поздно вечером в столичном районе Ласнамяэ пострадал 21-летний пассажир BMW.
По данным полиции, инцидент произошел в 21:45 на перекрестке улиц Мустакиви и Ляэнемере, где из автомобиля BMW выпал на дорогу 21-летний мужчина (правоохранители не исключают, что его могли выкинуть), пишет RusERR.
Личность водителя машины не установлена. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Пострадавшего мужчину доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Очевидцев случившегося полиция просит связаться по номеру 612 3000.
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