27.11.2020, 11:05

В Ласнамяэ мужчина угрожал своему отцу и был задержан


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Uues politsei vormirõivad
Pilt on illustratiivne.Foto: Madis Veltman

В четверг, 26 ноября, в полицию сообщили об инциденте в Ласнамяэ.

На улице Раадику 21-летний мужчина угрожал своему отцу, 44-летнему мужчине.

Полиция задержала 21-летнего мужчину.

Более точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе делопроизводства.

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