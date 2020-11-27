В Ласнамяэ мужчина угрожал своему отцу и был задержан

В четверг, 26 ноября, в полицию сообщили об инциденте в Ласнамяэ.
На улице Раадику 21-летний мужчина угрожал своему отцу, 44-летнему мужчине.
Полиция задержала 21-летнего мужчину.
Более точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе делопроизводства.
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