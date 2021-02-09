В Ласнамяэ мужчина размахивал оружием. Полиция его задержала

8 февраля в полицию сообщили, что в Таллинне на улице Кивила 41-летний мужчина размахивал похожим на оружие предметом и произвел из него пару выстрелов в сугроб.
У мужчины нашли стартовый пистолет, который вместе с мужчиной доставили в полицейский участок.
По первоначальным данным, мужчина никому не угрожал стартовым пистолетом и в инциденте никто не пострадал.
Более точные детали случившегося полиция выяснит в ходе начатого делопроизводства.
«Мне о Вас рассказывали другое»: Рошаль ответил жене Навального
Секта Сати Казановой оказалась опасной для жизни
Эксперт рассказал, чего нельзя делать при встрече с волками
Ученые поняли, как COVID-19 попадает в организм