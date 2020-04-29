В Ласнамяэ мужчина напал в подъезде на своего соседа

28 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в подъезде многоквартирного дома на улице Паэкааре в районе Ласнамяэ 41-летний мужчина ударил своего 55-летнего соседа.

Как сообщает Пыхьяская префектура, пострадавшему помощь медиков не понадобилась.

Точные обстоятельства инцидента выясняются.

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