В Ласнамяэ мужчина напал на свою жену. И другие случаи семейного насилия
В среду в Эстонии произошло несколько случаев семейного насилия, когда мужчина поднял руку на женщину.
В среду в Эстонии произошло несколько случаев семейного насилия, когда мужчина поднял руку на женщину.
9 сентября в полицию сообщили, что в квартире в Ласнамяэ на улице Раадику 40-летний мужчина напал на свою супругу, 48-летнюю женщину. Полицейские задержали мужчину. Обе стороны были в состоянии алкогольного опьянения.
Кроме того, в этот день в полицию поступил вызов в квартиру на улице Раквере в Нарве, где 42-летний мужчина ударил свою сожительницу. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
Также 9 сентября в полицию сообщили, что в садовом товариществе в Нарва-Йыэсуу 78-летний мужчина ударил свою супругу. Более точные обстоятельства случившегося выяснят в ходе начатого уголовного делопроизводства.
В этот же день полиция получила сообщение, что в волости Ярва 44-летний мужчина напал на свою 73-летнюю мать.
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