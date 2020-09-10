В Ласнамяэ мужчина напал на свою жену. И другие случаи семейного насилия

9 сентября в полицию сообщили, что в квартире в Ласнамяэ на улице Раадику 40-летний мужчина напал на свою супругу, 48-летнюю женщину. Полицейские задержали мужчину. Обе стороны были в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, в этот день в полицию поступил вызов в квартиру на улице Раквере в Нарве, где 42-летний мужчина ударил свою сожительницу. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

Также 9 сентября в полицию сообщили, что в садовом товариществе в Нарва-Йыэсуу 78-летний мужчина ударил свою супругу. Более точные обстоятельства случившегося выяснят в ходе начатого уголовного делопроизводства.

В этот же день полиция получила сообщение, что в волости Ярва 44-летний мужчина напал на свою 73-летнюю мать.