16.04.2020, 17:05

В Ласнамяэ молодая парочка напала на женщину средних лет


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Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

Пыхьяская префектура полиции сообщила об инциденте, который произошел в среду, 15 апреля в столичном районе Ласнамяэ.

В полицию поступила информания о том, что на улице Пунане 24-летний мужчина и 24-летняя женщина напали на 45-летнюю женщину.

Полиция поймала нападавших, они доставлены в центр для задержанных.

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