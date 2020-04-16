В Ласнамяэ молодая парочка напала на женщину средних лет

В полицию поступила информания о том, что на улице Пунане 24-летний мужчина и 24-летняя женщина напали на 45-летнюю женщину.

Полиция поймала нападавших, они доставлены в центр для задержанных.

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