В Ласнамяэ молодая парочка напала на женщину средних лет

Пыхьяская префектура полиции сообщила об инциденте, который произошел в среду, 15 апреля в столичном районе Ласнамяэ.
В полицию поступила информания о том, что на улице Пунане 24-летний мужчина и 24-летняя женщина напали на 45-летнюю женщину.
Полиция поймала нападавших, они доставлены в центр для задержанных.
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