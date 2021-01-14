14.01.2021, 13:22
В Ласнамяэ Mercedes сбил пожилую женщину
Сегодня, 14 января, в 11:30 произошло ДТП в Таллинне на улице Валге.
Сегодня, 14 января, в 11:30 произошло ДТП в Таллинне на улице Валге.
У автобусной остановки "Ууслинна" пожилая женщина получила удар боковым зеркалом автомобиля Mercedes SL 55 AMG и упала.
Скорая помощь доставила женщину в больницу.
Обстоятельства ДТП уточняются.
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