14.01.2021, 13:22

В Ласнамяэ Mercedes сбил пожилую женщину


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Avarii Endla tänaval 21.09.2020
Pilt on illustratiivne.Foto: Jaanus Lensment

Сегодня, 14 января, в 11:30 произошло ДТП в Таллинне на улице Валге.

У автобусной остановки "Ууслинна" пожилая женщина получила удар боковым зеркалом автомобиля Mercedes SL 55 AMG и упала.

Скорая помощь доставила женщину в больницу.

Обстоятельства ДТП уточняются.

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